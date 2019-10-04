В ночь на пятницу, 4 октября, в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета. Об этом сообщается на сайте регинального ГУНП.

Уточняется, что джип загорелся, когда находился во дворе огороженного частного дома депутата. Чиновник в это время был дома один.

"На место пожара прибыли спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Пожарным удалось ликвидировать пожар за 10 минут. Жертв и пострадавших нет. В автомобиле огонь уничтожил переднюю часть и салон.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом неизвестные сожгли магазин депутата облсовета, который баллотировался в Раду.

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