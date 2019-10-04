Генеральная прокуратура Украины в настоящий момент проводит аудит всех дел, в их числе 15 производств, которые велись в отношении компании Burisma ("Бурисма"). Об этом со ссылкой на генпрокурора Руслана Рябошапку пишет "Интерфакс-Украина".

Рябошапка уточнил, что в 15 уголовных производствах могут фигурировать экс-министр экологии Николай Злочевский, украинский бизнесмен Сергей Курченко, другие люди и компании.

Отвечая на уточняющий вопрос, касаются ли расследования 15 дел сына экс-вице-президента США Хантера Байдена и Burisma, он сказал: "Ключевые слова были не Байден и не Burisma. Ключевыми словами были те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством, в том числе среди этого большого количества дел могут быть и те, с этими двумя словами (Burisma и Байден – Ред.)".

"Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал он.

По словам Руслана Рябошапки, после аудита всех резонансных дел, которые были закрыты или рассмотрены предыдущим составом органов прокуратуры, станет понятно, какие решения необходимо по ним принять.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

Напомним, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited. Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

Однако недавно в НАБУ объявили, что не расследуют деятельность компании Burisma в тот период, когда в ее правление вошел Хантер Байден.

Также мы писали, что в США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma.