Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк после своих громких заявлений покинул Украину. Об этом стало известно "Стране" из собственных источников.

Около 05:00 4 октября самолет, вкотором находился Данилюк, приземлился в столице Чехии Праге.

30 сентября стало известно, что президент Зеленский уволил секретаря Данилюка, который перед этим подал заявление "по собственному желанию".

После этого Данилюк заявил, что ушел в отставку из-за возможной отмены национализации Приватбанка, а также из-за напряженных отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом. По его словам, последние события, связанные с обысками в "Приватбанке", поджогом дома и машины семьи экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой стали для него последней каплей при решении подать в отставку. Экс-секретарь СНБО напомнил, что во время предвыборной кампании он обещал ограничить влияние олигарха Коломойского на события в Украине.

Также важным моментом было и то, что нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан ранее представлял интересы Игоря Коломойского. По мнению Данилюка, это свидетельствует о конфликте интересов, который при этом никак не зависит от того, является ли Богдан человеком Коломойского на данный момент.

По мнению, Данилюка, у них с главой ОП разный подход к вещам и бэкграунд. При этом экс-секретарь считает, что Богдан привык к тому, что все вопросы можно "порешать, набрав по телефону кого надо". Это Александр Данилюк считает устаревшим подходом, который тянет Украину назад.

Также Данилюк считает, что МВФ откажется от Украины в случае отмены национализации "Приватбанка".