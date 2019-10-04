Новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проведут встречу 4 октября, в пятницу. Об этом сообщил член ЦИК Юрий Мирошниченко, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы просто встретимся сегодня в 15:00. Что касается заседания (ЦИК - Ред.), мы определимся", - сказал Мирошниченко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

О возможных кандидатурах на главу ЦИК Мирошниченко говорить не захотел.

Напомним, Рада в пятницу сформировала новый состав Центральной избирательной комиссии, внесенный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав ЦИК входят 17 членов: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Греня, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий. 16 из 17 избранных членов ЦИК приняли присягу.

Четыре из внесенных Зеленским кандидатур - Диденко (был по квоте "Удара"), Евстигнеев (ранее квота "Батькивщины"), Ефремова (экс-квота "Народного фронта") и Плукарь (был по квоте БПП) - были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

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