Торговые представители США по просьбе Visa и Mastercard убедили Индонезию в конце прошлого года ослабить правила, регулирующие ее новую внутреннюю платежную сеть. Это позволит им обрабатывать транзакции по кредитным картам без необходимости сотрудничать с местной компанией, сообщает Reuters.

До этого американские платежные компании давно пытались обойти целый ряд новых правил в Азии и других странах, касающихся хранения данных или продвижения местных платежных систем.

Усилия по лоббированию в Индонезии были подробно изложены в более чем 200 страницах сообщений электронной почты между торговыми представителями США и руководителями компаний-производителей карточек, которые Reuters получила в соответствии с Законом США о свободе информации.

Электронные письма, датированные периодом с апреля 2018 года по август 2019 года, также показали, что Mastercard обращалась офис Торгового представителя США, выступая против новых правил обработки данных и локальных платежных систем в Индии, Вьетнаме, Лаосе, Украине и Гане. Электронные письма показали, что Visa была замешана в нескольких дискуссиях.

Никаких других подробностей об участии Украины в этой истории Reuters не приводит.

Напомним, в Нацбанке рассказали, сколько денег тратят украинцы с банковских карт на мошенничества.

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