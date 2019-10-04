Впервые в истории Украины военные спасатели прыгнули с парашютом на Говерлу, чтобы отработать навыки работы в горной местности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бойцы армейской авиации поднялись в небо на 3,5 тысячи метров и приземлились прямо на вершину самой высокой горы Украины.

Высота Говерлы - более двух километров над уровнем моря, поэтому времени на свободное падение у парашютистов было маловато. Не способствовала выполнению задания и погода - ветер достигал 14 метров в секунду. Чтобы разглядеть, куда несет воздушный поток, и решить, куда приземляться, у парашютистов были считанные секунды. Но они справились.

Видео: tsn.ua

Напомним, что украинцы просили президента отремонтировать дорогу на Говерлу.

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