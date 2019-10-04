Подготовкой законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО) займется Верховная Рада при содействии Офиса президента, но это будет согласованная с Россией позиция. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, как сообщает "Интерфакс-Украина".

"Готовить (законопроект - Ред.) будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово - за Верховной Радой", - сказал Яременко журналистам в кулуарах парламента.

Он пояснил, что все, что будет касаться статуса Донбасса, будет принято Верховной Радой. "Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - Ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп.

Ранее Яременко заявил, что нет никакой необходимости в проведении общенационального референдума по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Также "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал о "красных линиях", которые будет учитывать новый закон об особом статусе Донбасса.