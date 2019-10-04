Состояние трех членов экипажа самолета АН-12, совершившего аварийную посадку во Львовской области, которых деблокировали спасатели, тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"В результате падения самолета пять человек погибли, троих членов экипажа подразделения ГСЧС деблокировали и передали работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое). Работы продолжаются", - сказано в сообщении.

По факту крушения открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Фото: facebook.com

Напомним, 4 октября при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 07:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и 1 сопровождающий, пять человек погибли.

Также "Страна" писала о том, что известно о самолете, который упал под Львовом.

Кроме того, появились версии крушения Ан-12 под Львовом.