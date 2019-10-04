Радикал Сергей Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, не является подозреваемым. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка 4 октября на пресс-конференции в Киеве.

"Стерненко не подозреваемый и ему еще подозрение не объявлено", - сказал Рябошапка. Также генпрокурор подтвердил информацию нардепа Александра Дубинского, что встречался со Стерненко, но по "другим делам".

В конце генпрокурор заявил, что подозрение ушло в СБУ.

"Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - заявил он.

Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (мы публиковали полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры. А сегодня Руслан Рябошапка заявил, что снова передал дело в СБУ.

То есть вернул его туда, где оно целый год не расследовалось - как это сделала и предыдущая власть.

Сергей Стерненко, как уже рассказывала "Страна", активно сотрудничал с СБУ в бытность главой одесского "Правого сектора" и позже. Ранее мы детально рассказывали, что известно о Стерненко и его связях с "конторой".