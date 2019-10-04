Массовая акция протеста в поддержку трех украинских телеканалов, на которые осуществляется давление власти, проходит в Житомире, где сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречается с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает "112 Украина".

Уточняется, что митингующие требуют от Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.

Следите за новостями Зеленский и Лукашенко на форуме в Житомире. Обновляется

Фото: 112.ua

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Также мы сообщали, что нардепы Шуфрич и Рабинович вывесили на трибуну Рады плакат против цензуры.