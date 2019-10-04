Верховная Рада сегодня, 4 октября, назначила первых членов нового состава Центральной избирательной комиссии, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

Депутаты назначили следующих членов ЦИК:

Боярчук Оксана Борисовна - 355 голосами. Информации о ней в открытом доступе нет. Но есть контакты частного нотариуса с этими самыми инициалами. Буглак Юрий Александрович - 345 голосами (кандидат от ЕС, при голосовании вышла заминка, потому что его не было в зале). Имеет две специальности - юриста и госслужащего. В 2002-2006 гг. помощник Петра Порошенко как нардепа. Заслуженный юрист Украины. Был юридическим советником ДП "Кондитерская корпорация "Рошен". В 2015-м - кандидат в Высший Совет Юстиции. В 2011-м - соучредитель юридической компании. Нардеп VIII созыва. Избранный в 2017-м от БПП в связи с досрочным прекращения полномочий Алексея Савченко. Возглавлял подкомитет по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции одноименного комитета. Гатауллина Елена Аухатовна - 360 голосами. Юрисконсульт юридической группы "Коллегиум", баллотировалась в парламент от партии "Удар" на 196-й позиции. Была заместителем главы партии "Удар". В Верховной Раде VIII созыва была помощницей депутата от БПП Анатолия Евлахова. Гевко Андрей Евгеньевич - 353 голосами. 38-летний экс-заместитель министра образования и науки, был исполнительным директором "Гражданской сети "Опора", директором департамента по работе с кадрами высшей школы и госслужбы МОН. Утвержден по представлению партии "Голос". Работал менеджером, а затем председателем отдела адвокатов коалиции "Реанимационный пакет реформ". Полгода работал помощником члена ЦИК. Глущенко Виктория Анатольевна - 359 голосами. Ее кандидатуру подала "Батькивщина", хотя Глущенко беспартийная. Ранее работала в секретариате ЦИК. Грень Виталий Вячеславович - 361 голосом. В 2015-м баллотировался в Киевский областной совет VII созыва от партии "Укроп". Был членом политического совета партии. На общественных началах был помощником нардепа Верховной Рады VIII созыва от "Народного фронта" Павла Унгуряна, а также нардепа VI созыва от БЮТ Виктора Уколова. Возглавляет ассоциацию христиан-юристов. Диденко Олег Николаевич - 367 голосами. Получил образование юриста в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича. С 2003 по 2014 работал помощником нардепов. В 2007-м - был юристконсультом и первым заместителем руководителя Юридического департамента в Центральном исполнительном комитете "Нашей Украины". Был исполнительным директором ТОП "Правовая группа" Коллегиум ". В апреля 2014 года назначен членом ЦИК. Собственно, был в предыдущем составе комиссии, которую разогнали середине сентября. Имеет степень Заслуженного юриста Украины. По данным на 2015-й, имеет одну квартиру и ездит на Audi Q7. Дубовик Сергей Олегович - 334 голосами. Дубовику 48 лет, он заслуженный юрист Украины. Начинал карьеру как техник в Институте химии. Впоследствии получил юридическое и управленческое образование. В марте 2004-го стал членом ЦИК, в декабре - назначен в комиссию во второй раз. Стал ее секретарем. На этой позиции был в течение трех лет. В 2007 - 2008 был заместителем министра по связям с парламента. Впоследствии возглавил Центр переподготовки работников Минюста. В 2013-м стал советником председателя ЦИК, весной 2014-го - заместителем руководителя секретариата ЦИК. Евстигнеев Андрей Сергеевич - 370 голосами. По данным "Чесно" работает доцентом кафедры экологического права в КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук. Основатель и руководитель собственного адвокатского бюро, а также директор ООО "РСП Интернешнл", учредителями которого являются граждане Австрии и РФ. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью с 2006 года. Член Координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украини. Принимал участие в конкурсе кандидатов на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и выбыл из конкурса по результатам итогового рейтинга. Ефремова Ирина Алексеевна - 373 голосами. По первому образованию - учитель русского языка и литературы, закончила также Украинский национальную академию им. Я. Мудрого по специальности "правоведение" (2003 год) и Харьковский региональный институт государственного управления при президенте Украины, магистр государственного управления (2008 г.). Член избирательной комиссии ЦИК с сентября 2018 по сентябрь 2019. Награждена орденом княгини Ольги III степени, православными орденами "Великомученицы Варвары", "Великомученицы Екатерины" I-II степеней, орденом "К 1020-летию Крещения Руси", "Деловой человек Украины 2007 года" .С 2005 по 2010 год занимала должность председателя Печенежского районного государственной администрции Харьковской области. По данным "Чесно" - кнопкодавка. Кармаза Александра Александровна - 375 голосам. Родилась 8 ноября 1972 г., образование высшее. Кандидат юридических наук, главный консультант Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украини. Соавтор, автор 15 научно-практических комментариев и учебников по гражданскому, жилищному и хозяйственному праву; автор 50 научных статей опубликованных в изданиях ВАК Украины. По данным theБабель на тренинге для новых нардепов в Трускавце проводила тренинг по законодательному процессу и подготовке законодательных документов: как работает законодательная машина, как работает государство и как подготовить свой законопроект. Владеет двумя квартирами, Хондой CR V, имеет нематериальные активы. Любченко Павел Николаевич - 370 голосами. Родился 17 июля 1967 года в селе Свердлово Бобринецкого района Кировоградской области. Профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. По данным 2day.kh.ua в 2014 году баллотировался как мажоритарщик от "Радикальной партии Ляшко" в Кировоградской области, откуда сам родом. В 2019 баллотировался в ВР по списку "Голоса" (120-м номером). Также в 2019 году подавал заявку на конкурс для избрания на должность судьи Конституционного суда. 52 года, разведен, у него трое детей, беспартийный. Мирошниченко Юрий Романович - 310 голосами. Окончил факультет иностранных языков КНУ им.Т.Г.Шевченко, юридический факультет Академии труда и социальных отношений и НАГУ при президенте Украины по специальности "государственное управление". Доктор юридических наук, кандидат политических наук. Заслуженный юрист Украины, доцент.Народный депутат 8 созыва, избранный в 2014 году от партии "Оппозиционный блок" (№20 в списке) как беспартийный. В 2014 году был председателем "Партии развития Украины". С 2010 до 2014 года был представителем президента Виктора Януковича в Верховной Раде Украины. В 2006-2014 годах - народный депутат 5,6 и 7 созывов, избирался по списку "Партии регионов" (№123, №143 и №39 соответственно). В 2005-2014 годах был членом партии. 8 апреля 2014 вышел из фракции "Партии регионов", до окончания каденции был внефракционным. Согласно декларации на 2019 имеет две квартиры и земельный участок, недостроенный дом в Крыму, ценные часы и огнестрельное оружие. А также - несколько автомобилей и денежные активы. Перепелюк Владимир Григорьевич - 366 голосами. Кандидат юридических наук. Задекларировал квартиру в Киеве, достаточно большие доходы и денежные активы. Автомобилей нет. Плукарь Виталий Владимирович - 368 голосами. Защитил в 2011 году кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук во Львовском государственном университете внутренних дел. Был помощником (на платной основе) народного депутата Украины Валерия Карпунцова, избранного в Верховную Раду VII созыва по списку партии "Удар Виталия Кличко". Представлял "Удар" в судебном деле партии против спикера Рыбака (дело о кнопкодавстве). На парламентских выборах 2014 входил в контрольную комиссию по изготовлению избирательных бюллетеней в качестве делегата от "Удара". С 25 марта 2015 г. Плукар является заведующим отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины. В апреле 2016 Виталия Плукаря в качестве альтернативы для представления президента о назначении членов ЦИК предложила фракция политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". В сентябре 2018 он стал членом ЦИК. Постивой Сергей Александрович - 370 голосами. Родился 24.01.1987. Окончил Восточноевропейский университет экономики и менеджмента и Институт законодательства Верховной Рады Украины. Работал в отделе планирования и анализа инспекторской деятельности Управления по контролю за использованием и охраной земель в Черкасской области и управлении по контролю за использованием и охраной земель в Черкасской области. Затем занимался частной юридической деятельностью, а в 2013-2015 работал помощником-консультантом народного депутата Украины. Потом был советником Белоцерковского городского головы, а кем работал дальше - неизвестно. В декларации за 2019 указал две квартиры, земельный участок, автомобиль Volkswagen Passat 2014 выпуска, достаточно небольшие доходы и денежные активы. Фрицкий Юрий Олегович - 371 голосом. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Украина". Член редакционной коллегии профессионального издания "Экономика. Финансы. Право" Высшее образование получил в Украине и за рубежом.

Четыре из внесенных Зеленским кандидатур - Диденко (был по квоте "Удара"), Евстигнеев (ранее квота "Батькивщины"), Ефремова (экс-квота "Народного фронта") и Плукарь (был по квоте БПП) - были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что Зеленский внес в Раду на утверждение новых членов ЦИК.

Также "Страна" разбиралась, зачем Зеленскому старые кадры для нового Центризбиркома.