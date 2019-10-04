В кинопрокат вышел фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Рассказываем, о чем эта картина и что говорят о нем первые зрители.

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о жизни главного злодея Готэм Сити и врага Бэтмена. О прошлом Джокера ранее было ничего не известно, но теперь мы узнаем, откуда он взялся. Жуткий злодей - в прошлом неудачливый комик Артур Флэк. Он возвращается в родной город после долгого отсутствия, чтобы ухаживать за пожилой матерью. Параллельно он планирует попытаться заново построить свою карьеру юмориста.

По ходу событий выясняется, что семейство Флэков как-то связана с богатейшей семьей Готэма - Уэйнами. Череда трагических событий ломает душу Артура, и он постепенно превращается в самого пугающего представителя преступного мира.

Сюжет фильма о становлении Джокера частично основан на комиксе Batman: The Killing Joke. Также режиссер Тодд Филиппс рассказывал, что на создание фильма повлияли картины Мартина Скорсезе "Таксист", "Бешеный Бык" и "Король Комедии" - в этих фильмах ишрал Роберт Де Ниро, у которого также есть роль в "Джокере".

Добавим, что хоть это и не первый фильм, в котором появляется Джокер, но пока что единственный, который посвящен целиком и полностью ему.

Кто такой Джокер

Персонаж Джокера появился в комиксах в 1940 году и с тех пор появлялся в целом ряде образов. В кино его играли такие актеры, как Сесар Ромеро, Джек Николсон, Марк Хэмилл (только озвучка), Хит Леджер, Джаред Лето.

Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер в роли Джокера

По канонической версии, человек, который потом стал Джокером, упал в кислоту во время ограбления карточной фабрики, испугавшись Бэтмена, что радикально отразилось на его внешности. Он является главным врагом Бэтмена. Джокер сражается оружием, которое стилизовано под реквизит иллюзиониста. Также он активно пользуется ядами и взрывчаткой.

Джокер неоднократно занимал первые строчки во всевозможных списках величайших злодеев. Актер Хит Леджер получил за исполнение этой роли "Оскар" - к сожалению, посмертно.

Что написали западные СМИ

Авторитетный сайт Rotten Tomatoes дал фильму оценку 7.48 из 10 баллов. На сайте Metacritic оценка составляет 63 из 100, на IMDb - 9.4 из 10. Российский сайт "Кинопоиск" поставил "Джокеру" 8.55 баллов из 10.

В статье The Guardian, Хан Брукс оценил "Джокера" на 100 из 100, поскольку картина помогает зрителю полюбить монстра. А история на экране так же закручена, как и личность главного героя. автор отметил, что нагло разграбив фильмы Скорсезе, режиссер Филлипс соединил ингредиенты во что-то новое и веселый косплей превратился в опасную и актуальную смесь.

Журналист Джим Вейвода с сайта IGN считает, что игра Хоакина Феникса достойна "Оскара".

Издание Empire пишет: "Смело, опустошающе и решительно прекрасно".

В рецензии Variety говорится: "Хоакин Феникс поразителен в роли психически больного гика, ставшего клоуном-убийцей в этой современной версии "Таксиста"; редком комиксе, который как нельзя точно говорит о происходящем в реальном мире".

А вот рецензент журнала Times раскритиковала фильм в пух и прах. Стефани Зачарек считает, что игра Хоакина Феникса слишком старательна, а сам фильм ужасен: "Феникс так старается играть, что можно почувствовать пульсацию отчаяния в его венах. Хочется оказать ему помощь на GoFundMe, чтобы ему не пришлось снова проливать столько пота на этой работе". Автор добавила, что обычно актер прекрасен, но не здесь, поскольку лента - это пример бессодержательности.

В рецензии The Wrap говорится, что в целом отсылки к другим фильмам - это скорее хорошо, поскольку они рассчитаны на зрителей, интересующихся кинематографом. Однако в "Джокере" это слишком явно, как будто режиссер недооценивает интеллектуальные способности зрителей.

В принципе сам персонаж Джокера зачастую подвергается критике за то, что якобы провоцирует зрителей на жестокость. В этом плане примечательна трагедия 2012 года в штате Колорадо. Там в одном из кинотеатров во время фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" преступник поджег дымовую шашку и расстрелял зрителей - 12 из них погибли. По одной из версий, убийца ассоциировал себя с Джокером. В свою очередь, режиссер "Джокера" отвергает все обвинения в романтизации насилия и называет происходящее на экране реалистичным.

Что пишут в соцсетях украинцы

О "Джокере" оставляют отзывы и украинские зрители.

"Мрачный рыцарь. Новый "Джокер" - это уже где-то близко к Ларсу фон Триеру. Жизнь и становление психопата во всей красе" - написал Алексей Газубей.

"Феникс у нас бы за "Джокера" сразу бы получил народного артиста...

А вообще смотришь на его игру (не только "Джокер", а ещё "Мастер", например) и понимаешь, что куда тебе там до главных ролей... куда всем нам" - написал Вячеслав Бабенков.

"То чувство, когда весь фестиваль смотришь основном посредственную программу, а в последние юга перед отъездом идешь на выставку Вивиан Майер, а затем еще успеваешь на фильм-сюрприз - и им оказывается "Джокер". И это очень болезненно, но выдающееся кино" - написал Богдан Жук.

"Катарсис" - прокомментировала Елена Мозгина.