Президент США Дональд Трамп в течение последнего года опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes.

По оценкам издания, состояние Трампа за последние два года практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400. За годы президенства Трамп опустился на 119 позиций.

Тройка лидеров рейтинга богатейших людей США остается неизменной. На первой строчке - основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй ступени - создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд, а третья позиция - у инвестора Уоррена Баффета, состояние которого составляет $80,8 млрд.

В пятерку вошли Марк Цукерберг (Facebook) на четвертом место - 69,6 миллиарда долларов и Ларри Эллисон (Oracle) - 65 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Дональд Трамп делит отведенное ему 275 место с еще одиннадцатью миллиардерами, состояние которых оценивается также в $3,1 млрд.

Фото: forbes.com

Ранее "Страна" писала о том, как Порошенко резко разбогател на излете президентства, увеличив свой доход в 95 раз, но постеснялся об этом сказать.

Также мы сообщали, что за 2018 год Киевская кондитерская фабрика Roshen увеличила доход на 44% или на 114,14 млн гривен по сравнению с предыдущим отчетным периодом.