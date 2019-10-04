Сегодня, 4 октября, в Житомире проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Прямую трансляцию ведет Facebook Офиса президента.

Видео: facebook.com/watch/president.gov.ua

Лидеры государств впервые проводят личную встречу. Ожидается, что, помимо двустороннего экономического сотрудничества, в котором заинтересованы и Киев, и Минск, будет обсуждаться и ситуация на Донбассе. Но тема торгово-экономического сотрудничества двух стран, по всей видимости, станет основной. После России именно Украина для Беларуси - второй по объемам товарооборота партнер с $5 млрд в 2018 году.

Зеленский и Лукашенко на форуме в Житомире. Обновляется

Напомним, что ранее стало известно, о чем поговорят Зеленский и Лукашенко в Житомире.

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