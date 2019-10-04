Сегодня, 4 октября, в Житомире проходит встреча президентом Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Мероприятие - в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси. I Форум состоялся в белорусском Гомеле в октябре 2018 года. В нем приняли участие Лукашенко и тогдашний украинский президент Петр Порошенко.

Предварительная программа сегодняшнего форума такая. Планируется, что Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании. Оно будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Также лидеры проведут переговоры. Будут обсуждаться перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах. Лукашенко и Зеленский обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Владимир Зеленский лично встречал Лукашенко в аэропорту. Тогда как самого Зе в Житомире ждала акция протеста - против давления на телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Страна" рассказывает, как проходит форум в Житомире. Материал обновляется.

Встреча Зеленского и Лукашенко. Приветствие

Начал встречу Владимир Зеленский. Он поприветствовал Лукашенко. Зеленский начал говорить на украинском языке, отметив, что белорусский и украинский языки похожи, а президент Беларуси его понимает.

"Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях", - сказал Зеленский.

Президент Украины продолжил: "Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи".

Лукашенко высказал слова благодарности за прием. Отметил, что белорусская делегация на сегодняшнем форуме очень большая.

"Сегодня мы встречаемся, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений, и договорится. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - сказал Лукашенко и добавил, что Беларусь будет "свято выполнять все договоренности".

Белорусский лидер отметил, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и в дальнейшем не будет их иметь: "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вышили сторонниками и партнерами".

Форум регионов Украины и Беларуси. Программа и фото

Форум регионов Украины и Беларуси начался 3 октября еще без участия лидеров.

С утра четверга в центре Житомира работала выставка крупногабаритной техники. На ней представлена продукция белорусских и украинских предприятий - всего 75 экспонатов, включая новинки.

Белорусская сторона представлена 15 производителями, украинская - десятью.

Выставка на Форуме регионов Украины и Беларуси. Фото с сайта Белта

Тут же была организована ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства двух стран.

Ярмарка на Форуме регионов Украины и Беларуси. Фото с сайта Белта

Продукцию на ярмарке представили более 60 производителей из Беларуси и Украины. Здесь, помимо сувениров и украшений, можно приобрести мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты, сладости, соки и вина, одежду, постельное белье.

Но самые длинные очереди выстроились к "сладким" палаткам, где выставлена продукция "Коммунарки", "Спартака", "Красного пищевика" и Рогачевского молочно-консервного комбината.

"У нас, белорусов, привыкших к своим сладостям, сложилось впечатление, что житомиряне с нетерпением ждали ярмарку, чтобы наконец закупиться нашими шоколадом, зефиром и сгущенкой. Рогачевский комбинат, например, за час работы своей палатки продал около 700 банок сгущенки. В одни руки продавцы отдают не больше десяти, иначе товар скоро закончится", - пишет корреспондент белорусских СМИ.

Украинцы покупают белорусские сладости. Фото с сайте Белта

Развлекают гостей ярмарки коллективы народного творчества.