Следователи и экстренные службы проверяют причины падения под Львовом Ан-12, в результате чего погибли пять человек. Самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что закончилось горючее. Об этом в эфире 112 Украина заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас рассматривается две версии. Первая - это то, что закончилось горючее, а вторая - это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный, поэтому то, что была плохая погода (а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом), оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", - сказал Юрий Лавренюк.

По его данным, на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозили, он не сказал.

Напомним, вблизи Львова самолет совершил аварийную посадку. Грузовой Ан-12 должен был приземлиться в международном аэропорту "Львов". По неизвестным причинам с членами экипажа потеряли связь, когда самолет подлетал к областному центру.

Напомним, что Ан-12, который попал в катастрофу под Львовом, эксплуатировали более полувека.

Также смотрите видео с места крушения самолета





