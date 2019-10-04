В Нидерландах начали подозревать, что в трагедии рейса MH17 частично виновата и Украина. Тем, что не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта на Донбассе. Где уже к тому времени вовсю сбивали украинские военные самолеты.

Собственно, этот вопрос витал в воздухе еще с 2014 года, однако международное следствие не придавало ему большого значения.

И, надо сказать, оно уклоняется от этой темы и сейчас. А вот парламент Нидерландов практически единогласно потребовал расследовать - почему над регионом, где идет война, продолжали летать пассажирские самолеты.

И теперь голландское правительство обязано провести следствие и отчитаться перед законодателями - виновна ли Украина в провокации трагедии.

"Страна" разбиралась, почему на пятый год этой истории голландцы вдруг начали обсуждать вину Киева.

Обиделись за Цемаха. Что заявили в парламенте

Тему Украины во вторник, 1 октября, подняла Палата представителей Нидерландов, сообщил телеканал NOS. Точнее, две партии - Христианско-демократический призыв и социалисты.

Они потребовали расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

"Все присутствовавшие на дебатах по этому вопросу стороны поддержали предложение Христианско-демократического призыва и Социалистической партии", - отмечает телеканал.

Застрельщик расследования - депутат Крис ван Дам заявил, что "время уходит, воспоминания исчезают, данные теряются". По его мнению, родственники погибших должны знать, "можно ли было это предотвратить".

Дебаты в парламенте должны были пройти на тему суда по делу "Боинга". К депутатам пришел министр иностранных дел Стефан Блок, который рассказал, что правительство хочет выделить на этот процесс десятки миллионов.

Однако о суде поговорить почти не удалось.

Парламентарии были возмущены, что Украина выдала России "ключевого свидетеля" по делу MH17 Владимира Цемаха. Это в глазах депутатов стало настоящей "зрадой": местная пресса многие месяцы писала об этом сепаратисте и его важной роли в процессе. Хотя в реальности объективных данных о ценности "Борисыча" для следствия нет.

После такого "предательства" со стороны Киева, депутаты потребовали изучить его роль в деле падения "Боинга". И даже приняли решение, обязывающее правительство провести расследование - за него выступили депутаты почти из всех фракций.

Реакция правительства

Однако правительство Нидерландов оказалось от этих требований не в восторге. Глава МИД Стефан Блок сразу в парламенте заявил, что "мы не видим никаких причин для этого на законных основаниях".

Причина, почему не хотят расследовать, оказалась странной - для этого нужно привлекать данные из России и сотрудничать с ней.

"Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал министр, добавив, что не возражает против того, чтобы изучить возможность такого расследования.

Блок заявил, что обратиться к России буде непросто в силу того, что он давно не контактировал с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он также сказал, что не обсуждал с Москвой Владимира Цемаха.

Министр сказад, что ждет "подходящего момента для такого разговора, а пока консультируется с прокуратурой и международной следственной командой JIT".

Тем не менее, голландские СМИ утверждают, что решение парламента обязывает правительство провести расследование и отчитаться в его результатах перед парламентом.

Не первая попытка поднять украинский вопрос

Тему, виновата ли Украина в том, что пропускала самолеты через территорию, где идет война - не в первый раз поднимается в Голландии.

Призывы о таком расследовании предпоследний раз звучали в прошлом году. Тогда все те же "христиане" и социалисты, находившиеся в оппозиции, потребовали, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину.

А вот сейчас партия Христианско-демократический призыв входит в правящую коалицию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Напомним также, что в 2015 году Совбез Нидерландов уже выносил решение, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут в Куала-Лумпур.

Интересно, что все эти эпизоды не вызывали интереса у Международной следственной группы, которая расследует катастрофу. Она обвинила ряд украинцев и россиян в том, что они сбили "Боинг". И готовит процесс к суду, который начнется в марте 2020 года.

Если голландское правительство заявит в итоге о бездействии Украины, то это может вызвать и другие вопросы - кто конкретно принял решение не закрывать небо для гражданской авиации над зоной конфликта.

А это может иметь и практическое последствие. Как уже писала "Страна", еще в 2016 году родственники погибших в крушении малазийского "Боинга" подали иски в ЕСПЧ против Украины на миллион евро.

По их мнению, Киев виновен в том, что не закрыл воздушное пространство.

"Решение – закрывать или нет воздушное пространство над зоной АТО, обязана была принимать Госавиаслужба, а также государственное предприятие "Украэрорух", которое непосредственно координирует полеты в воздушном пространстве Украины", – рассказывал тогда "Стране" эксперт авиационной отрасли Сергей Хижняк.

Сразу после Майдана на "Украэрорухе" начались финансовые проверки, хотели снять генерального директора Юрия Чередниченко, обвинив его в коррупции. 17 июня 2014 года, за месяц до крушения МН17, тогдашний министр инфраструктуры и друг Арсения Яценюка Максим Бурбак назначил временно исполняющим обязанности генерального директора "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука. Назначение это сопровождалось большим скандалом (подчиненные некоторое время не пускали начальника на его рабочее место) и войной компроматов, в ходе которой Бабейчука связали с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком и его бизнес-окружением.

Тем временем, в начале июля возобновилась активные военные действия на востоке страны, в которой была задействована и украинская боевая авиация. Тогда же появились первые данные о том, что у сепаратистов появились средства ПВО. 14 июля на большой высоте подбили АН-26. Но решение о закрытии воздушного пространства над востоком страны так и не было принято.

"Авиационные власти Украины должны постоянно оценивать риски и соответственно, либо принимать жесткие меры – ограничивать полеты, либо закрывать пространство полностью, – либо хотя бы информировать компании о том, что существуют определенные риски. И тогда уже авиакомпании сами должны принимали решение, какими маршрутами для полетов пользоваться, а какими – нет", – отмечает Хижняк.

Однако в "Украэрорухе" с обвинениями в своей адрес были не согласны. Дмитрий Бабейчук еще в 2015 году заявлял, что авиационные власти Украины во время войны действовали согласно нормам ICAO и Евроконтроля.

"Постепенно Украина закрывала воздушное пространство. И Министерство обороны приняло такое решение, закрыть воздушное пространство до эшелона 260, это около 7,9 тысяч метров, а затем Госавиаслужба и "Украэрорух" вели ограничение до 9,75 тысяч метров", — утверждал Бабейчук.

Сам же Боинг был, как известно, сбит на высоте более 10 тысяч метров.

По мнению же родственников погибших в крушении малазийского "Боинга", Киев не закрыл воздушное пространство, так как не хотел отказываться от "миллионов долларов", которые получает от пролета над украинской территорией более 700 рейсов ежедневно.

В любом случае, почему было принято решение только ограничить полеты до определенной высоты, а не закрыть воздушное пространство полностью, – непонятно. И оставляет большое поле для интерпретаций, которые могут быть использованы против Украины.