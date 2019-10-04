Экс-президлент Петр Порошенко отреагировал на вчерашнее обращение нынешнего главы государства Владимира Зеленского к украинцам, в котором тот объяснял, почему в формуле Штайнмайера нет "зрады".

Сегодня Порошенко разместил на своей странице в соцсети пост, в котором заявил, что обратившись к украинцам Зеленский сделал верный шаг и с большинством его тезисов сложно не согласиться. Также экс-президент заявил о том, что услышал призыв Владимира Зеленского к единству и порекомендовал не "повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", поскольку мир внутри Украины очень важен.

"Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - написал в соцсети Петр Порошенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о пяти главных тезисах срочного обращения Зеленского к украинцам.

Также мы сообщали, что Порошенко нанял российского адвоката для защиты в судах Украины.