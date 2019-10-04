Рано утром 4 октября самолет Ан-12 не долетел 1,5 километра до посадочной полосы львовского аэропорта и совершил аварийную посадку в пригороде города Сокольники, в районе кладбища. На борту транспортного самолета находилось 7 человек экипажа и 1 сопровождающий груз. Пять человек погибли, трое выжили и с травмами были отправлены в больницы.

Появилась информация о том, что это был за борт. "Страна" собирает всю информацию о катастрофе в обновляемом материале.

Транспортный Ан-12 эксплуатировался уже 51 год - его начали использовать с 1968 года. Преимущественно его использовали воинские части, поэтому в первое время после крушения курсировала информация, что самолет военный. До 2007 года он находился в собственности авиакомпании "Львовские авиалинии". Затем, до 2012 года, принадлежал авиакомпания "Меридиан". Его настоящий владелец авиакомпания "Украина-Аэроальянс".

По данным авиакомпании "Украина-Аэроальянс", транспортный самолет Ан-12 перевозил грузы и предназначался для десантирования людей и военной техники. Он мог выполнять рейсы дальностью до 6 тысяч километров.

В момент крушения на борту находилось 10 тонн груза. Что это за груз, пока не сообщается. Известно лишь, что самолет следовал из Испании (Виго) в Турцию (Стамбул), а в Украине он должен был дозаправиться, но что-то пошло не так.

Пока рассматриваются две главные версии: не хватило топлива и ошибка пилотов. Утром в районе Львова был плотный туман.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Ранее мы собрали фото и видео с места крушения в одном материале.