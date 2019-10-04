Вчера, 3 октября, киевское Динамо провело на выезде слабый матч против Лугано во втором туре группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась сухой ничьей. Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции признал, что команда играла неубедительно.

Об этом передает пресс-служба клуба.

- На ваш взгляд, Динамо одержало одно очко или потеряло два?

- Мне кажется, мы скорее потеряли два очка. К сожалению, в атаке не показали всего того, что могли. Видимо, на это есть определенные причины: на мой взгляд, сегодня было много брака, причем в простых ситуациях, и немного не хватило сил.

- Понравилось, что на протяжении всей игры команда хорошо двигалась и была высокая скорость перемещения мяча. А что именно не получилось в атаке? футболисты злоупотребляли индивидуальной игрой?

- На мой взгляд, в атаке не хватало качества: подготовленных передач, завершения, ударов. В первом тайме мы слишком много пытались играть через центр, где наделали массу ошибок, которые приводили к контратакам соперника. Я потому и говорю, что не хватило сил, потому что от этого зависит правильность принятого решения в том или ином моменте. А то, что команда старалась двигаться и играть до конца в свой футбол - это очевидно. Во втором тайме мы почти все время повели на половине поля соперника, но этого мало, нужно больше угрожать, создавать моментов, чтобы их реализовать.

- Какова ситуация с Бойко?

- Во время предматчевой разминки он подвернул голеностоп, поэтому пришлось сделать замену вратаря в стартовом составе.

- Лугано вас чем-то удивило?

- Нет. Мы посмотрели много игр Лугано, знали потенциал. Нас ничего не удивило. У них вышли два новых футболиста, но принципы игры соперника нам были известны - они всегда были сильны на стандартах. Все было прогнозируемо.

- То, что вы говорили об особом отношение команд к матчам еврокубков,вновь подтвердилось...

- Для любой команды еврокубок - это нечто особенное. В чемпионате всех и все знаешь, а европейские матчи отличаются по своему накалу, рисунком игры.

- Как можете оценить игру Жерсона Родригеса?

- Сегодня много игроков сыграло не совсем так, как нам бы хотелось. Оценить Родригеса сразу после игры не могу, нужно посмотреть эпизоды, проанализировать. Он пытался, хорошо двигался, работал на команду. К сожалению, своими моментами должным образом не распорядился. В целом мы надеемся, что он и другие футболисты в дальнейшем будут выглядеть лучше.