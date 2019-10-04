В сети опубликовано видео с места крушения транспортного самолета Ан-12, который совершал аварийную посадку, не дотянув полутора километров до Львовского аэропорта. В опубликованном видеоряде можно рассмотреть, что воздушное судно при аварийной посадке получило серьезные повреждения.

На месте инцидента работают спасатели и представители других служб.

Видео: ПН ТV digest

Как сообщалось, крушение самолета, который перевозил груз, произошло в пятницу, 4 октября, около 07:30. На борту самолета находились пять человек - 7 членов экипажа и один сопровождающий груз.

Ранее "Страна" писала о том, что по предварительным данным, причиной аварийной посадки стало то, что у самолета закончилось топливо.

Также мы сообщали, что потерпевший крушенин самолет эксплуатировался более полувека.