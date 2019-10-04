В СМИ и социальных сетях обсуждается новость о том, что известный продюсер Константин Меладзе состоит в отношениях с участницей "ВИА Гры", 31-летней украинкой Эрикой Герцег.

Сами Меладзе и Герцег не комментируют слухи. Но вчера выступила по теме жена Константина Меладзе Вера Брежнева.

37-летняя Брежнева высказалась в юроничной форме, мол, ее муж успевает и музыкальными проектами руководить, и песни писать, и, "по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой".

Фото из Инстаграма Веры Брежневой

Опровергла информацию о романе Меладзе и Герцег и директор певицы: "Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет".

Тем не менее, поклонники Веры Брежневой в комментариях на ее странице в Инстаграме высказывают мнение, что дыма без огня не бывает, а также интересуются деталями биографии Эрики Герцег.

Кто такая Эрика Герцег. Биография

Эрика Герцег родилась 5 июля 1988 года в селе Малая Добронь Закарпатской области. Отец певицы по национальности венгр, мать — наполовину венгерка.

По данным СМИ, когда Эрике было 17 лет, весила около 80 килограммов. Но в 2008 году похудела на 30 кг, после чего сделала операцию по увеличению груди. Рост Герцег - 175 см.

Эрика Герцег до похудения. Фото из открытых источников

В 2011 году переехала в Киев. А уже в следующем году снялась обнаженной для журнала Playboy.

В 2013 году приняла участие в шоу "Хочу V ВИА Гру". Там Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы "ВИА Гра".

Эрика Герцег. Инстаграм

Герцег - активный пользователь Instagram. У ее аккаунта @erikaherceg 875 тысяч подписчиков.

В Интаграме Эрика Герцег публикует достаточно откровенные снимки:

Все фото: Инстаграм Эрики Герцег @erikaherceg

Также в Интаграме Эрики Герцег есть и фото с Константином Меладзе.

Константин Меладзе и Эрика Герцег. Фото: Интастаграм Герцег

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Подписчики Инстаграма Веры Брежневой злорадствуют по поводу слухов о романе продюсера с Герцег.

"Бумеранг никто не отменял! Держи, Верочка", - намекает пользователь на то, что у Константина Меладзе завязались отношения с Брежневой, когда он также состоял в браке, и в итоге ушел от жены к ней.

"Зачем отрицать реальность? Загулял с молодой красивой девушкой. Это натура такая у Константина. И Эрика не последняя. Найдет потом еще моложе", - считает другой поклонник Брежневой.

Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе также после череды слухов об их романе - когда звезды начинали встречаться, продюсер был женат на Яне Сумм, которая родила ему троих детей.

Тайная свадьба Брежневой и Меладзе состоялась в октябре 2015 года в Италии.

Константин Меладзе и Вера Брежнева. Фото: Стархит

Этим летом Вера Брежнева выступила клип на песню "Я не святая". На YouTube он собрал уже 6,8 миллионов просмотров.

Песня Я не святая. Вера Брежнева

Ранее Брежнева рассказала, что Меладзе нравится, когда они наедине и она без одежды.

На днях певица снялась у известного мастера в кожаном галифе и черном бюстгалтере.