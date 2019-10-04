Потерпевший крушение под Львовом Ан-12 эксплуатировался 51 год. Информация об этом содержится на сайте авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой с 2012 года принадлежит самолет.

Ан-12 начали эксплуатировать в 1968 году. До 1995 года его использовали воинские части. До 2007 года самолетом владела авиакомпания "Львовские авиалинии", а затем - до 2012 года - авиакомпания "Меридиан".

По данным авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой на данный момент принадлежит Ан-12, он был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники. Уточняется, что он мог совершать перелеты на дальность до 6 тысяч км.

Фото: uaa-avia.com

Напомним, утром 4 октября неподалеку от Львова разбился грузовой самолет Ан-12, который совершал аварийную посадку. В результате крушения погибло пять человек, три человека получили травмы. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 1 человек, сопровождающий груз.

Также мы сообщали, что у потерпевшего крушение Ан-12 под Львовом кончился керосин.

Ранее "Страна" писала о том, что аэропорт Одессы из-за непогоды не смог принять самолеты, они улетели в Киев и Кишинев.