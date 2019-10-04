Утром 4 октября под Львовом произошло крушение самолета Ан-12, который летел из Испании в Турцию и должен был сесть на дозаправку в украинском аэропорту. Около 06:45 он исчез с радаром и с ним пропала связь, а уже в 07:10 один из членов экипажа сообщил, что самолет совершил аварийную посадку в районе села Сокольники. На борту было 8 человек, 5 из них погибли. Сообщается, что самолету не хватило топлива, он не дотянул до полосы полтора километра. "Страна" собрала всю информацию о катастрофе в обновляемом материале.

Уже опубликованы фото и видео с места крушения борта. Всего из самолета живыми удалось достать трех пострадавших, один был заблокирован в самолете. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Пять человек погибли.

Фото: ГосЧС Украины

Фото: Варта 1

Фото: Варта1

Фото: Варта1

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Также появилось видео с места происшествия.

Взлетная полоса до 10:00 была закрыта. В аэропорту был объявлен сигнал "Тревога", заблокированы взлетно-посадочные полосы. Однако к 10:00 аэропорт разрешил посадку самолета из Гданьска.