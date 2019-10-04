Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" нанял известного российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - заявили в пресс-службе партии.

В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях.

"В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что Онищенко рассказал, как Порошенко "доил" Burisma, через которую Байден финансировал Клинтон на выборах.