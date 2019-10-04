Стали известны жуткие детали катастрофы грузового самолета Ан-12, который сегодня, 4 октября, разбился под Львовом. В крушении погибло пять человек, есть раненые, как сообщил в сети министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование. Соболезнования близким и родным.

P.S. Пятеро погибших", - написал министр.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что аэропорт Одессы из-за непогоды не смог принять самолеты. Они улетели в Киев и Кишинев.