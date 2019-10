Какой сегодня праздник

7 октября профессиональный праздник отмечают архитекторы. Сегодня также международный день врача. Именины отмечают Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Степан.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской. Обычно на Феклу собирали свеклу с огорода, готовили борщи, собранные в лесу грибы, мололи зерно. Часто на Феклу играли свадьбы и пряли пряжу. Считалось, что завязанное в этот день, никогда не развязать.

Международные праздники

Всемирный день архитектуры празднуют в первый понедельник октября. В 1996 году его приурочили к World Habitat Day (в переводе на рус. "Всемирный день места жительства").

Также сегодня отмечают Международный день врача, инициатором которого выступили две организации - ВОЗ и "Врачи без границ". Праздник считают днем солидарности докторов всего мира. Сегодня проводят лекции, семинары, тренинги, а также выставки и презентации.

События и даты

3761 до н. э. считается датой сотворения мира в иудаизме.

В 1806 году в Англии запатентовали первую копировальную бумагу.

В 1949 – дата основания Германской Демократической Республики. В этом году ГДР исполняется 70 лет.

В 1971 году выпустили первый сингл Майкла Джексона "Got to Be There". Исполнителю было тогда 13 лет.

В 1991 году Верховная Рада утвердила устав Нацбанка. 7 октября считается Днем рождения НБУ.

Сегодня американская певица Тони Брекстон отмечает день рождения. Ей исполняется 52 года. Обладательница 7 наград Гремми известна такими хитами, как "Unbreak My Heart", "Spanish Guitar" и "He Wasn’t Man Enough".

51 год исполняется вокалисту британской группы "Radiohead" Тому Йорку.

Президент РФ Владимир Путин также отмечает сегодня День рождения. Ему исполняется 67 лет.

Именины

День ангела - у Антона, Владислава, Давида, Дмитрия, Павла, Сергея и Степана.