В пятницу, 4 октября, Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и программу деятельности Кабинета министров, принятую на заседнии в воскресенье 29 сентября.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Назначение членов ЦИК указано первым пунктом в повестке дня. Далее Рада рассмотрит во втором чтении законопроекты №1009 о разрешении ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку, №1008 о предоставлении права Высшему совету правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей и сокращении количества членов ВККС с 16 до 12 персон, №1035-2 о лишении депутатов компенсаций в случае прогулов, №1036-2 о депутатских запросах, №1044-1 об электронном документообороте в парламенте, №1049 и №1051 о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ, №1031 касательно уголовной ответственности за незаконное обогащение и №0906 о воинской службе.

В повестке дня указано так же заслушивание программы деятельности правительства и рассмотрение законопроектов №1209 и №1210 касательно администрирования налогов.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада решила штрафовать на 850 гривен за отказ в льготной перевозке пассажиров.

Так же мы рассказывали, что Рада неожиданно сняла с повестки дня проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.