Королевство Дания не имеет политических возражений, связанных с прокладкой в ее исключительной экономической зоне российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

По словам одного из источников, связанные с политикой моменты касались заявки на прохождение газопровода через датские территориальные воды. На этом этапе власти максимально затянули со сроками согласования. В конце июня заявку отозвали, а в июле подали новую, и в ней речь шла уже о маршруте через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. Сейчас процесс принял исключительно административный характер и подходит к завершению.

Когда именно Дания примет решение относительно российского газопровода, неизвестно. Глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен рассказал, что вопрос решится, когда закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность, которую проводит как Дания, так и сопредельные государства (это предусматривает Конвенция Эспо). Поэтому сроки еще будут зависеть от возможных консультаций с другими странами.

В компании-операторе проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG также не смогли назвать вероятные сроки приятия Данией решения. Там утверждают, что у страны есть две заявки на маршруты в исключительной экономической зоне.

"Процедура обработки одного из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии", - отметили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский и Дуда сошлись во мнении, что "Северный поток-2" угрожает всей Европе.

Так же мы рассказывали, что Трамп не понимает, почему Германию нужно защищать от России, если Берлин финансирует "Северный поток-2".