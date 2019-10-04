Сегодня, 4 октября, под Львовом произошла авиакатастрофа. Самолет Ан-12 рухнул в районе кладбища в Сокольниках, на борту самолета было 7 человек. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил в сети депутат Игорь Зинкевич.

"Самолет Ан-12, летел во Львов и должен был приземлиться в аэропорту "Львов", совершил посадку у кладбища в Сокольниках. Сейчас подробности устанавливаются, спецтехника и ГСЧС выехали на место происшествия.

В 08:00 на борту якобы военного Ан-12 самолета находились 7 человек, пока о состоянии или пострадавших не известно. Еще час будет закрыт аэропорт "Львов" (объявили в аэропорту).

В 08:15 стало известно, что есть пострадавшие и погибшие, по предварительной информации на борту грузового самолета Ан-12 было 7 человек экипажа и говорят про одного пассажира.

Данные на 08:30 - грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Садился в аэропорту "Львов" на дозаправку. В 06.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - написал депутат.

Фото: facebook.com

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