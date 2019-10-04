Бывший народный депутат Александр Онищенко на телеканале NewsOne рассказал, как украинскую компанию Burisma использовали для вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

"Порошенко как обычно, в 2014 году, сказал генпрокурору наложить арест на компанию. Компания действительно успешная. Кононенко сразу же начал вести переговоры со Злочевским (Николай Злочевский, экс-министр экологии, президент Burisma - Ред.). Если вы проследите динамику компании Burisma, то, как только был наложен частично арест, компания не была полностью арестована. Был наложен арест и возбуждены уголовные дела на самого Злочевского. Компания продолжала работать", - рассказал Онищенко.

По его словам, замглавы партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко сразу же вступил в переговоры со Злочевским и после этого на предприятия Порошенко начал поступать газ, за который он потом не рассчитывался.

"Когда Злочевский попросил меня провести переговоры с Порошенко, то сумма за газ на компаниях Порошенко уже была около 10 млн долларов, и она не была оплачена. Это было, знаете, как ежемесячный взнос порядка по миллиону долларов в виде газа на предприятия Порошенко, которые устраивали экс-президента. Уголовные дела текли, все это шло своим чередом, а Злочевский просто потихонечку, по миллиону в месяц, откатывал на Кононенко и предприятия Порошенко. Злочевского эта ситуация не устраивала, и в конце 2015 года он меня попросил поговорить с Порошенко, чтобы прекратить эту историю", - уточнил экс-нардеп.

По данным Онищенко, Злочевский предложил Порошенко достаточно большую сумму и определенное участие в бизнесе, которые он подготовил. Вся эта история выливалась в порядка 50 млн долларов. Именно такую сумму предлагал Злочевский за закрытие уголовных дел.

"В разговоре с Порошенко, он уже не мог полноценно принимать какие-то решения, потому что понимал, что там находится Байден, и у него есть какие-то свои интересы. Я думаю, что компанию Злочевского расценивали, прежде всего, как одну из компаний, которая может финансировать выборы Хилари Клинтон. Потому что Байден находился там, возможно, из темных черных денег кэша из Украины", - объяснил он.

Со слов Онищенко, это было достаточно серьезная финансовая поддержка, потому что в Америке все переводы, транзакции действительно отслеживались. "Взаимодействие было у демократов, в частности у семьи Клинтон с Пинчуком, и у Байдена через компанию Burisma. Если Пинчук вел и отправлял официальные деньги на фонд Хилари Клинтон через свой благотворительный фонд, то, думаю, Байден финансировал тогда ту же кампанию Клинтон через Burisma. Поэтому, Порошенко сам уже тогда не мог ничего предпринимать", - подчеркнул политик.

Онищенко уточнил, что после того, как был уволен Шокин и генпрокурором стал Луценко в 2016 году, хронологически прослеживались определенные договоренности. "Перед самыми выборами в Америке все уголовные дела против Burisma были закрыты, Юрий Луценко вышел на пресс-конференцию и объявил, что компания заплатила какие-то смешные налоги, с компанией полностью все договорено, все уголовные дела закрыты", - добавил он.

Джо Байдена подозревают в США в коррупции в Украине с использованием своего служебного положения. В частности, в интересах своего сына, которого в 2014 году ввели в правление компании "Бурисма", занимающейся добычей газа на Украине. Издание The Hill собщило, что экс-генпркурор Юрий Луценко (преемник Шокина) готов был предоставить Белому дому компромат на Байдена. Сам Луценко опровергает наличие "дела против Хантера Байдена", однако подтверждает, что были дела по расследованию деятельности президента компании Николая Злочевского.

Ранее "Стране" Александр Онищенко рассказывал, как экс-министр Николай Злочевский и соратник Порошенко Игорь Кононенко создали компанию для добычи в Украине сланцевого газа. Семья Байдена, по данным Онищенко, к этому тоже причастна.

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