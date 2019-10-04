Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет закрытое заседание по поводу испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты подводного морского старта. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание о проведении Северной Кореей испытания ракеты морского базирования, поскольку европейские державы настаивают на том, чтобы всемирная организация продолжала оказывать давление на Пхеньян", - заявили источники.

Инициаторами проведения закрытого заседания СБ ООН стали Великобритания, Франция и Германия, поскольку вскоре должны начаться очередные ядерные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном. "Американцы не хотят официальной встречи, поэтому европейцы попросили провести закрытое заседание", - отметил один из дипломатов.

По словам дипломатов, заседание первоначально было запланировано на пятницу 4 октября, однако его перенесли на следующую неделю из-за ограничений в расписании. Европейские страны считают, что ракетное испытание КНДР является нарушением резолюций ООН, и настаивают на том, чтобы делегация США подтвердила решение совета.

Напомним, утром 3 октября Северная Корея провела с подводной лодки очередной запуск новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Пхеньян отчитался об успешном испытании ракеты, подчеркнув, что угрозы безопасности соседних стран не было.

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