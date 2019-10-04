В ночь на 4 октября в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Skoda Fabia. В момент столкновения в машине находился водитель-таксист и два пассажира, сообщает Информатор.

Авария случилась около 03:00 по адресу улица Олены Телиги, 12б. Как выяснили патрульные, водитель-таксист подобрал двоих пассажиров недалеко от станции метро "Дорогожичи". Они начали ехать по ул. Телиги в сторону станции метро "Почайна".

Фото: kiev.informator.ua

На изгибе дороги, во время движения, автомобиль выехал за пределы проезжей части и влетел в столб рекламного щита. Предварительно, причиной аварии послужила мокрая дорога.

Фото: kiev.informator.ua

Помощь прибывших медиков никому не понадобилась. Пассажиры продолжили дорогу домой на другом автомобиле, а водитель остался для оформления соответствующих материалов. Стоит отметить, что у мужчины отсутствовали признаки алкогольного или наркотического опьянения. На месте работал экипаж патрульной полиции.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Киеве произошло ДТП на Нивках и в результате образовалась тянучка.

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