Вчера, 3 октября, прошли матчи второго тура группового раунда Лиги Европы. Наши команды - киевское Динамо и Александрия сыграли свои матчи вничью (0:0 с Лугано и 1:1 с Гентом соответственно - Ред.). И если для александрийцев этот результат можно считать вполне успешным, то Динамо, скорее потеряло два очка, показав в Швейцарии крайне блеклую и невнятную игру.

Из других результатов дня стоит отметить разгром на своем поле Ференцвароша Сергея Реброва. Венгерский клуб пропустил три сухих мяча от болгарского Лудогорца.

Два российских клуба так же потерпели неудачу. Московский ЦСКА без вариантов проиграл Эспаньолу 0:2, а Краснодар уступил Хетафе со счетом 1:2.

Очередной неприятный сюрприз преподнес своим фанатам и грозный Манчестер Юнайтед. Манкунианцы на выезде не смогли распечатать ворота скромного АЗ Алкмаар и матч завершился нулевой ничьей.

Итак, все результаты второго тура группового этапа Лиги Европы-2019/2020



Группа А

Севилья - АПОЭЛ 1:0

Дюделанж - Карабах 1:4

Группа В

Мальме - Копенгаген 1:1

Лугано - Динамо Киев 0:0

Группа С

Трабзонспор - Базель 2:2

Краснодар - Хетафе 1:2

Группа D

Спортинг - ЛАСК 2:1

Русенборг - ПСВ 1:4

Группа Е



Лацио - Ренн 2:1

Селтик - ЧФР Клуж 2:0

Группа F

Арсенал - Стандард 4:0

Витория Гимараэш - Айнтрахт 0:1

Группа G



Янг Бойз - Глазго Рейнджерс 2:1



Фейеноорд - Порту 2:0

Группа Н

ЦСКА (Москва) - Эспаньол 0:2

Ференцварош - Лудогорец 0:3

Группа I

Сент-Этьенн - Вольфсбург 1:1

Александрия - Гент 1:1

Группа J

Башакшехир - Боруссия (Менхенгладбах) 1:1

Вольфсберг - Рома 1:1

Группа К

Брага - Слован (Братислава) 2:2



Бешикташ - Вулверхэмптон 0:1

Группа L



АЗ Алкмаар - Манчестер Юнайтед 0:0



Астана - Партизан 1:2.



Положение в группе В после двух туров

Фото: terrikon.com

Положение в группе I после двух туров

Фото: terrikon.com