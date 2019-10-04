4 октября НБУ поднял курс доллара на 2 копейки - до 24,88 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,85 грн, продают за 25 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,1 до 24,8 грн, продажа - от 24,9 до 25,25 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 4 октября

Курс НБУ сегодня - 24,88 грн, то есть доллар подорожал всего на 2 копейки по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,57 грн в покупке и 24,62 грн - в продаже.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,85 грн, средняя продажа - 25 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,10 до 24,80 грн, продажа в среднем 24,9-25,25 грн.

Прогнозы

Рост курса замедляется. Вчера, 3 октября, финансисты отметили увеличение валютных продаж со стороны экспортеров. Общий объем торгов был небольшим - около $90 млн.

В то же время финансисты отмечают, что импортеры в ближайшее время будут в ажиотаже скупать валюту. Банкиры ожидают, что курс доллара на межбанке 4 октября будет в диапазоне 24,50-24,70 грн/$.

Аналитики американского банка Morgan Stanley прогнозируют, что к концу 2019 года гривна не опустится ниже 26,5 грн/дол. А после введения рынка земли в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,2%. Первый транш МВФ по новой программе ожидается до конца 2019 года, после принятия бюджета на 2020 год. По расчетам экспертов, в 2020 году доллар вырастет в цене и будет стоить 27,5 грн.

Еще в мае Кабмин заложил курс доллара на 2020 год на уровне 28,2 грн - такой показатель указан в проекте госбюджета на следующий год. В ближайшее время новое правительство обещает скорректировать прогнозы и внести изменения к проекту.