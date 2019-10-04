Президент Трамп распорядился отстранить посла Мари Йованович от должности посла США в Украине после жалоб его личного адвоката Руди Джулиани и других лиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Джулиани напомнил президенту "о жалобах, просачивающихся среди сторонников Трампа, о том, что она демонстрировала предвзятость в личных беседах". По его словам, когда весной он разговаривал о Йованович с Трампом, президент вспомнил, что у него были проблемы с ней ранее, и думал, что она уже была уволена.

Джулиани сообщил Трампу, что Йованович пытается подорвать его авторитет, а также блокирует расследование в отношении действий демократов, таких как бывший вице-президент Джо Байден. Джулиани также проинформировал Трампа, что в частных беседах с украинскими политиками Йованович отрицательно высказывалась о главе Белого дома.

До этого адвокат Трампа сообщал, что бывший посол США в Украине Мари Йованович замешана в фабрикации информации против людей, занятых в президентской кампании Дональда Трампа.

Человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла в Украине Йованович является одной из приоритетных задач для Трампа.

В июльской телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен.

Мари Йованович была отозвана с должности посла в Украине мае 2019 года, на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Тогда она сказала, что "завершает свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве в 2019 году, как и планировалось", и что ее отъезд совпал с избранием нового президента в Украине.

Напомним, что Курт Волкер и Мари Йованович дают показания Конгрессу по делу давления Трампа на Зеленского.