Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине, дал показания в Конгрессе США о том, что он лично предупреждал адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что украинские политики могут ему лгать о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сына Хантере.

Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на двух человек, знакомых с показаниями Курта Волкера.

Курт Волкер заявил, что пытался предупредить Джулиани о том, что украинские чиновники, включая бывшего генпрокурора Юрия Луценко, ненадежны и что к прокурорским версиям следует относиться с недоверием.

Курт Волкер дал свои первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп требует от Украины и Китая расследовать дело семьи Байдена.