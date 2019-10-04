В Индии произошло невероятное ЧП. В среду, 2 октября, в день, когда Махатме Ганди исполнилось бы 150 лет, неизвестные похитили его останки. Об этом передает ВВС со ссылкой на полицию.

Прах Ганди украли из Мемориала в центральной части страны, где он хранился с 1948 года - с тех пор, как Ганди погиб в результате нападения. Вандалы также написали на стене с его фотографиями слово - "Предатель".

Некоторые радикально настроенные индуисты считают Ганди изменником, поскольку в свое время он выступал за единство и примирение индуистов с мусульманами - хотя сам был индуистом.

Смотритель Мемориала Мангалдеп Тивари, назвал кражу позорной.

"Я открыл ворота Мемориала утром, это был день рождения Ганди. Когда я вернулся около 23.00, то обнаружил, что останки Ганди исчезли", - рассказал Тивари.

Напомним, что Махатма Ганди был лидером национально-освободительного движения за независимость Индии, и творцом философии ненасилия. Большинство жителей Индии до сих пор называет его "отцом нации".

В то же время немалое количество радикально настроенных индуистов считает, что его взгляды были слишком "промусульманскими".

Убийство Ганди в январе 1948 года стало следствием заговора индуистских экстремистов, которые отказывались принимать его взгляды относительно мирного сосуществования с мусульманами.

После смерти Ганди кремировали, а его прах выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.

Ранее "Страна" сообщала, что Савик Шустер сравнил себя с Махатмой Ганди и рассказал о доходе в 12 гривен за одно шоу.

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