Глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал новый, еще более масштабный обмен пленными, который должен состоятся уже на следующей неделе. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил Вадим Пристайко.

Правда, с кем именно планируется обмен с ОРДЛО или Россией, глава МИД не уточнил.

Видео: facebook.com/pravonavladu

Напомним, что 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек, в том числе и зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе.