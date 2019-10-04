Пристайко пообещал масштабный обмен пленными на следующей неделе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко пообещал новый, еще более масштабный обмен пленными, который должен состоятся уже на следующей неделе. Об этом министр иностранных дел заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил Вадим Пристайко.
Правда, с кем именно планируется обмен с ОРДЛО или Россией, глава МИД не уточнил.
Видео: facebook.com/pravonavladu
Напомним, что 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
В свою очередь Украина также выдала России 35 человек, в том числе и зенитчика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе.