Сегодня, 4 октября, в Житомире пройдет Второй форум регионов Украины и Беларуси, в котором примут участие президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Их встреча пройдет на благоприятном фоне, так как вчера, Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Тараса Гаралюка.

И хотя суд принял решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тыс. гривен, эти деньги нкто не выплачивал.

"Он освобожден под личные обязательства", - сообщил Тарас Гаралюк. По его словам, процесс по этому делу продлится, и его подзащитный должен являться на заседания по вызову суда.

На вопрос, в какой стране гражданин Беларуси должен находиться, Гаралюк ответил: "Он может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на аналогичные шаги в отношении обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Напомним, что корреспондент "Украинского радио" в Беларуси, Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в шпионаже и создании агентурной сети. Его осудили на 8 лет лишения свободы.

Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов - Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи". В его телефоне был найден файл, который содержал план наступательной операции "Шторм", проводимой украинской армией в зоне АТО. 33-летний мужчина обвинения в шпионаже отверг, объяснив, что собирался в волонтеры в зону АТО. МИД Беларуси отрицает причастность Политики к спецслужбам.