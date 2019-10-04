Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа" - Ред.) заявил, что нет никакой необходимости в проведении общенационального референдума по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом политик высказался в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

Видео: facebook.com/pravonavladu

"Закон о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в Комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - заявил Богдан Яременко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил как положительный факт начало дискуссии относительно закона об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря. По словам главы МИД, данная дискуссия нужна для того, чтобы украинцы начали понимать, "насколько высокой может быть цена мира".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский зачитал, как звучит формула Штайнмайера, подписанная Украиной.

Так же мы рассказывали, что Зеленский рассказал о "красных линиях", которые будет учитывать новый закон об особом статусе Донбасса.