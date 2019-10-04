Будет ли анти-Зе Майдан?

Над Украиной снова навис призрак Майдана. Хотя, как правило, в ситуациях, когда его ждут, ожидания не оправдываются, но наметки все же есть. Начиная с того, что позавчера вечером на протестный митинг против "формулы Штайнмайера" вышло уже несколько сотен человек, а на 6 октября уже намечено воскресное вече, которое было непременным элементом последнего Майдана. Наконец, на 14 октября националисты "Нацкорпуса" планируют марш "против капитуляции".

Безусловно, ближайшие две недели будут проверкой для власти, поскольку каждый из анонсированных элементов несет определенную угрозу для власти. Однако сольется ли это все в единое русло, которое будет реально угрожать ей?

Конечно, многое покажет воскресенье, однако пока создается ощущение, что массового протеста в обществе подписание "формулы Штайнмайера" не вызывает. Хотя бы потому, что мало кто понимает, что это за формула и кто такой Штайнмайер. Чтобы идея имела поддержку, она должна быть простой и привлекательной. А в простой форме выступление против "формулы Штайнмайера" – это выступление за войну. Что понятно, но малопривлекательно.

Кроме того, за "формулу Штайнмайера" выступает весь остальной мир – от Вашингтона и Брюсселя до Москвы. Соответственно, потенциальный Майдан будет лишен любой заграничной поддержкой (кроме, может быть, представителей Демократической партии США, которые хотели бы подложить свинью Трампу).

Наконец, на данный момент протест выглядит не как единое движение, а как выступления отдельных партий, каждая из которых тянет одеяло на себя. Особенно сильно стараются в этом "Евросолидарность" Порошенко и "Нацкорпус" Белецкого. Правда, надо отметить, что и предыдущий Майдан в этом плане начинался не лучше – их вообще было два, партийный и беспартийный.

В общем, на данный момент аргументов против начала Майдана больше. Однако власти лучше все-таки не расслабляться, поскольку ее слабость может стать самым существенным аргументом "за".

СНБО никому не нужен?

Вчера у Совета национальной безопасности и обороны появился новый секретарь. Но новым лицом в политике он не стал, скорее наоборот: Данилов – очень старое лицо, являвшееся губернатором Луганской области еще во времена Ющенко. Однако главное в том, что Данилов до последнего времени был замом секретаря СНБО Данилюка. То есть никакого существенного поворота не произошло.

Такое назначение означает, что на пост секретаря СНБО никто из более-менее серьезных политиков "Слуги народа" идти не захотел. Даже замглавы фракции Корниенко предпочел перспективу возглавить партию.

Также это означает, что раздутый в 12 раз бюджет СНБО в проекте госбюджета-2020 очень сильно урежут. Скорее всего, огромный бюджет выбил себе лично Данилюк у Маркаровой, но поскольку его больше нет, то нет смысла давать на СНБО больше, чем было у Порошенко.

В общем, СНБО снова превратится в то, чем он и являлся большую часть истории существования этого органа, – в отстойник для ненужных кадров. Хотя кадры иногда становятся нужными, но сам орган – нет.

Что касается Данилюка, то он дал вчера несколько интервью, в ходе которых подтвердил версию, что причиной его ухода стал конфликт с Богданом. А также несогласие с планами по компромиссу по Приватбанку, когда Коломойскому простили бы те миллиарды долларов, которые его фирмы, по утверждению НБУ, вывели из банка.

Правда, не совсем понятно насколько такие планы реальны к осуществлению. Сам Данилюк говорит, что МВФ в жесткой форме поставил по этому поводу вопрос и Зеленский его "услышал".

Мосийчук признал фальсификацию дела Гужвы

Одна из главных сенсаций вчерашнего дня – заявление бывшего нардепа-радикала Мосийчука о том, что дело о "вымогательстве" против главреда "Страны" Гужвы было сфальсифицировано. Сенсация, конечно, не в том, что дело было сфальсифицировано – об этом "Страна" подробно писала еще в те месяцы, когда само дело разворачивалось.

Сенсация в том, что об этом рассказал политик, который знал о фальсификации из первых уст.

То есть от депутат-радикала Дмитрия Линько, который и подал заявление о якобы вымогательстве со стороны Игоря Гужвы.

Подобное заявление должно стать аргументом для Генпрокуратуры сразу по двум пунктам.

Во-первых, нужно довести до конца начатую реабилитацию жертв политических преследований времен Порошенко и закрыть все уголовные дела, заведенные в 2014-18 годах по политическим мотивам.

Во-вторых, нужно открыть уголовные производства по фактам фальсификации уголовных дел по политическим мотивам. Причем наказывать нужно не стрелочников из СБУ, Нацполиции и Госфискальной службы – наоборот, им стоит дать иммунитет в случае, если будут названы заказчики политических дел.

И вот последние должны понести ответственность по полной. Даже если они к тому времени уже будут осуждены за злоупотребление властью.

Услуги от ФОПов запретят?

Вчера Верховная Рада разблокировала процедуру подписания закона об изменениях в Налоговый кодекс, известного как закон о кэшбэке и кассовых аппаратах.

На самом деле этот закон куда более многогранен (в частности, он аукнется Ахметову и Живаго увеличенными в десять раз поборами за добычу железной руды), но кассовые аппараты для ФОПов – это то, что в конечном итоге касается почти всех, отсюда и название.

В общем, вчера уже у Разумкова появилась возможность подписать этот закон и передать на подпись Зеленскому. И за этими подписями дело не станет, хотя, скорее всего, президентский автограф приберегут до следующей недели, чтобы не совмещать возможные протесты по кассовым аппаратам с запланированным на воскресенье антиштайнмайерским вече.

А тем временем налоговая Зе-реформа прирастает новыми инициативами. Вчера глава налогового комитета парламента Гетманцев предложил решить проблему ухода большого бизнеса от налогов с помощью упрощенной схемы, и сделать это кардинально: просто запретить ФОПам предоставлять услуги. Торговать можно, производить можно, а вот предоставлять услуги – нет.

Рациональное зерно в предложении Гетманцева есть – ведь всем известно, что большой и средний бизнес часто именно так и оформляют своих сотрудников – как ФОПов, которые предоставляют им услуги. Однако в целом это именно тот случай, когда вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Поскольку есть целый список услуг, которые в реальности оказывает малый бизнес, – к примеру, банальные парикмахерские. И принятие подобных инициатив угрожает значительную часть ФОПов перевести в безработные.

Гетманцев, правда, вскоре поспешил заявить, что его якобы неправильно поняли, но осадочек остался.

Закон о столице: репетиция децентрализации?

Тем временем парламент в первом чтении проголосовал за другую реформу – местного самоуправления в столице. Описывая законопроект, большинство сосредоточилось на введение новых для Украины терминах – префект и магистрат. Тема действительно интересная, поскольку похоже, что это – прообраз реформы местного самоуправления по всей стране.

Магистрат – это что-то вроде исполкома городского совета, к которому перейдет существенная часть полномочий мэра. В применении к остальным регионам в будущем это может быть что-то вроде исполкома облсовета.

Префект – это глава Киевской горадминистрации, только вместо функций исполнительной власти он будет исполнять контрольные функции. Вполне вероятно, что в будущем таким же способом будут реформированы областные и районные госадминистрации.

Если учесть, что при этом центральная власть отказалась от досрочных выборов в Киеве, то можно утверждать, что новый закон о столице – это компромисс между Банковой и Кличко. В том плане, что формально за мэром и его магистратом оставили значительную часть "хлебных" полномочий, но решать вопросы он сможет только по договоренности с человеком от Банковой. Таким образом, собственно, и стало ясно, ради чего затевалась вся история с перевыборами в Киеве. Вопрос только в том, кто теперь станет новым главой КГГА.

То есть, конечно, префектом. А еще проще – смотрящим от Банковой.