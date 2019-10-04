В четверг, 4 октября, динамовцы сыграли вничью с "Лугано" в Швейцарии. Подопечные Алексея Михайличенко в своей второй игре группового этапа Лиги Европы не забили, но и не пропустили.

Встреча началась с атак "Динамо", на которые старались отвечать хозяева. Инициатива была попеременно то у тех, то у других. Однако забить решающий гол не удавалось никому на протяжении всей встречи. Больше опасных моментов было создано у ворот соперников "Динамо", однако и у Георгия Бущана, внезапно заменившего перед самым стартовый свистом Дениса Бойко на страже динамовских ворот было много работы.

Обе команды ошибались при передачах. При этом ударов по воротам было много, но в створ они залетали не то чтобы часто. Тяжелая, трудовая игра, везение у своих ворот и невезение у чужих. Вот что увозят динамовцы из Швейцарии, из которой они уезжают с +1 баллом в турнирную таблицу и футбольным миром.

Свою следующую встречу в еврокубках динамовцы проведут в Киеве против "Копенгагена". Игра на НСК "Олимпийский" состоится в четверг, 24 октября.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", "Александрия" заключила мир с "Гентом" в Лиге Европы. На гол Лорана Депуатра наши игроки ответили ударом Юрия Панькова.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" проведут очную встречу уже в 1/8 финала Кубка Украины.