Облсовет Ивано-Франковска выступил против реализации формулы Штайнмайера, а также назвал ее сдачей национальных интересов Украины и фактической капитуляцией. Об этом говорится на сайте облсовета.

"Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - зачитал обращение первый заместитель главы облсовета Василий Гладий.

Кроме того, депутаты призвали Зеленского, ВР, Кабмин и народных депутатов от области "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир".

Обращение было поддержано единогласно.

Ранее "Страна" писала, что Львовский облсовет выступил против формулы Штайнмайера. Депутаты области видят опасность капитуляции из-за принятия формулы, а также считают отвод украинских войск недопустимым.

Также мы писали, что Зеленский дал понять, что согласился на "формулу Штайнмайера" только ради встречи с Путиным и выдвинул условия, которые не примет Россия.