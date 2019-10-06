Орел по имени Виктор показал людям, как стремительно тают ледники, говорится в сюжете ТСН.

Это головокружительные пейзажи сняты не дроном, а настоящим орлом, которого снабдили видеокамерой. Таким образом фонд "Орлиные крылья" собирает документальные свидетельства о сокращении и таянии ледников, чтобы привлечь внимание человечества к климатическим изменениям и их последствиям.

За минувшую неделю орлан-белохвост по имени Виктор уже выполнил пять таких полётов с пяти альпийских вершин в пяти разных странах - Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции.

В настоящее время внимание обеспокоенных учёных приковано к массиву Монблан. Там, на итальянской стороне, ледник Планпинье на южных склонах горы Гранд-Жорас находится в крайне нестабильном состоянии и может обрушиться в любой момент, а это 250 000 кубометров льда.

Ранее "Страна" рассказывала, как от Антарктиды откололся идеально прямоугольный айсберг, который скоро растает.

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