Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленным с Российской Федерацией уже на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

При этом Пристайко не уточнил деталей.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" сообщили о готовности к новому обмену с Киевом по формуле "50 на 88".

Также мы писали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заверила, что новый обмен пленными с Россией сейчас на стадии согласования.

Ранее стало известно, что новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после конференции Нормандского формата.