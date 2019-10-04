В Харькове возле детского сада выгуляли слониху по имени Тич.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ее вывели на прогулку во двор местного цирка. Это уже не первая прогулка 44-летней слонихи, которая приехала в Харьков на гастроли.

Отмечается, что на прошлой неделе огромное животное неподалеку от жилых домов сняли горожане. На этот раз слоновья прогулка изрядно удивила малышей из соседнего детсада. Его от здания цирка отделяет лишь небольшое ограждение. На нее и позарилась экзотическое животное.

На кадрах из соцсетей видно, как Тич дергает хоботом металлический забор.

Ранее мы рассказывали, как две зебры сбежали из зоопарка в Германии и устроили ДТП на автобане.

Также мы рассказывали, что в Таиланде слониха убила своего хозяина и замаскировала труп.