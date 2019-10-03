С сентября 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на государственный язык обучения.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказала министр образования и науки Анна Новосад.

"Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", - рассказала Новосад.

Однако, по ее словам, в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - "родной язык - на родном языке".

Переход школ с обучением на языках национальных меньшинств на украинский язык - это норма закона об образовании, который был принят в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Латвии защитники русских детсадов и школ выйдут на протесты.

Также мы писали, как Бородянский раскритиковал идею создания русскоязычного телеканала для "борьбы за умы".