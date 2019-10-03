В Херсонской области две девочки – пяти и трех лет соответственно – отравились отцовским алкоголем, пока их пьяный родитель спал рядом.

Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в поселке городского типа Чаплинка.

"В Чаплинское отделения полиции позвонила соцработник. Женщина сообщила, что на улице две соседских девочки в возрасте 3 и 5 лет, находятся в состоянии явного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспокоились их состоянием и отвезли пострадавших девочек отвезли в больницу. Здесь врачи поставили им диагноз – алкогольное отравление. Медики предоставили сестрам медицинскую помощь – теперь детям ничего не грозит.

"В доме, где живут девушки, полицейские обнаружили их отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, он был неконтактный. В комнате работники полиции увидели бутылки вина, которым, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра", - говорится в сообщении.

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