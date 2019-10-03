"Мастурбация вместо работы - плохо". Супрун рассказала о пользе и вреде мастурбации, после видео с Кивой
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что мастурбация необходима для того, чтобы поддерживать кровообращение в гениталиях и малом тазу, а также для снятия сексуального напряжения при отсутствии постоянного полового партнера.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Мастурбация - это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития. Она предшествует сексуальному поведению, направленному на другого человека. Но бывает и такое, что мастурбация действительно становится проблемой.
Экс-чиновница также пояснила, когда уже можно начать переживать из-за самоудовлетворения, а когда еще нет. Супрун напомнила, что миф о вреде мастурбации здоровью придумал гуру велнеса, доктор Джон Харви Келлогг. Он пугал молодежь, которая занимается "греховным сексом", слепотой и волосатыми ладонями.
"Благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины осознают наилучшие пути достижения оргазма. Для кого-то важна вагинальная стимуляция, другие женщины прежде всего испытывают оргазм благодаря стимуляции головки клитора и уретры. Мастурбируют (либо признаются в этом) преимущественно мужчины", - отметила Супрун.
Экс-глава Минздрава подчеркнула, что мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера/ши или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется. Кроме того, продолжила она, мастурбацию в качестве альтернативы секса в случае его невозможности считают профилактической мерой рака простаты.
"Мастурбация детей или взрослых не входит в перечень психических расстройств, и если человек в гармонии с собой, это не мешает обыденным делам, сну, другим людям, нет элемента обсессии, то все в порядке", - заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения.
Также Супрун перечислила проблемы, которые могут возникнуть из-за мастурбации:
- Сексологи говорят, что у мужчин, которые привыкли к "мертвой хватке" рукой, еще с сопутствующим просмотром порно, могут возникнуть проблемы с возбуждением и чувствительностью с живым человеком. К счастью, отметила бывшая глава Минздрава, сенсибилизированные сильной стимуляцией гениталии восстанавливают чувствительность, если некоторое время воздерживаться от мастурбации.
- Иногда мастурбация начинает приобретать компульсивный характер, как хватание за гениталии на рабочем месте. "Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий... Компульсивную мастурбацию относят к сексуальным зависимостям", - подчеркнула Супрун.
- Сексуальное поведение обычно служит для облегчения физической и эмоциональной боли, и является одним из способов преодоления стресса. Сексуальная зависимость любого характера, хоть и ставит целью уменьшить напряжение, создает новую, и так зависимый человек попадает в круговерть.
- Компульсивная мастурбация часто присуща детям с оппозиционными защитными нарушениями, проблемным поведением, тревожным нарушением, тиками или иным стереотипным поведением.
Кроме того, бывшая глава Минздрава рассказала о последствиях воздержания от секса. Отсутствие секса и мастурбации в жизни мужчин повышает уровень тестостерона. "Спермотоксикоза" не существует, но высокий уровень тестостерона действительно у некоторых мужчин может проявляться как агрессия. В течение суток после полового акта у мужчин и женщин повышается уровень тестостерона и количества его рецепторов. Просто возбуждение и мастурбация настолько уровень гормона не повышают.
"Здоровая сексуальность - это здорово. Зависимости, парафилии нарушений и мастурбация вместо работы - нет", - подытожила Супрун.
Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун
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